Coronavirus, curva sempre in salita in provincia, ma sono meno i ricoveri. Positivi 210 studenti

Corre sempre più velocemente il coronavirus nella provincia di Latina. Su base settimanale i contagi continuano a salire come racconta il bollettino realizzato dalla Asl che prende in considerazione i giorni tra il 5 e l’11 ottobre; un andamento in crescita della curva che iniziato alla fine del mese di settembre si sta concretizzando in questi primi giorni di ottobre come era stato previsto dagli esperti.

Guardando nello specifico i dati, nel territorio pontino nel periodo analizzato sono stati accertati 2.373 contagi con un aumento del 16% rispetto alla settimana scorsa (i casi erano stati 2.044). Come si può vedere dalla tabella in basso ci sono stati anche picchi superiori ai 500 postivi giornalieri come accaduto lo scorso martedì 11 settembre, uno dei dati più alti da inizio agosto ad oggi. Alla ripresa della curva, però, non corrisponde una risalita nel numero dei ricoveri che anzi in questi sette giorni sono stati meno della precedente rilevazione, 9 in totale (la scora settimana erano stati 11). Da segnalare, però, la morte di due pazienti che erano residenti a Fondi ed Aprilia dopo oltre due settimane senza decessi legati al Covid-19 nella provincia di Latina. Da evidenziare poi, anche le prime somministrazioni della quinta dose come anche il fatto che le vaccinazioni in questa settimana sono raddoppiate rispetto alla precedente (sono state più di 2mila) forse proprio perché molte più persone in considerazione della risalita del numero dei contagi hanno deciso di fare ricorso alla vaccinazione come forma di prevenzione.

Guardiamo adesso la situazione nei singoli comuni. Nella città capoluogo, Latina, nel periodo considerato sono stati accertati 559 nuovi casi, in aumento del 6% in una settimana; attenzione alta anche ad Aprilia dove ci sono stati 273 nuovi contagi mentre a Cisterna sono stati 176, a Terracina 168, a Formia 164, a Sabaudia 118, a Fondi 111 e a Sezze 108, solo per citare alcuni dei grandi centri pontini. Nessun comune della provincia in questi sette giorni sono stati Covid free (tutti i dati sono riportati nella tabella in basso).

Capitolo a parte, poi, la scuola con una riduzione del numero dei positivi che sono 210, quasi un centinaio in meno rispetto alla settimana scorsa. E la curva, come si vede dal grafico in basso, è in discesa per quanto riguarda tutte le categorie considerate: tra i bambini della scuola dell’infanzia i positivi sono 60, 72 invece tra gli alunni di età inferiore ai 14 anni e 78 tra quelli di età compresa tra i 14 e i 18 anni.