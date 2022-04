Coronavirus: in provincia casi in calo, -9% in una settimana. Scendono anche decessi e ricoveri

Anche in questa settimana la curva dei contagi da coronavirus conferma la sua fase discendente; anche se lentamente i casi stanno diminuendo nella provincia di Latina, così come anche i decessi e i ricoveri. Una fotografia sulla situazione attuale scattata dall?ultimo bollettino della Asl che prende in considerazione i giorni compresi tra il 30 marzo e il 5 aprile. Le positività accertate sono state 5.802, in calo del 9% rispetto alle 6.376 della settimana precedente (che aveva fatto segnare già un -3,8% rispetto al periodo tra il 16 e il 22 marzo). Come si vede dalla tabella in basso i contagi giornalieri sono stati sempre, seppur di poco, meno di mille con la sola eccezione di martedì 5 aprile.

Segnali incoraggianti arrivano poi dagli altri dati. Nella settimana presa in considerazione sono stati 2 i decessi, mentre nella precedente - tra il 23 e il 29 marzo - erano stati 5 (tra il 16 e il 22 marzo erano stati 7 e nella rilevazione che aveva considerato i giorni dal 9 al 15 marzo addirittura 10). Discorso analogo anche per i ricoveri che negli ultimi sette 7 giorni sono stati 9, mentre nel bollettino precedente della Asl ne erano riportati 15. Infine le guarigioni sono state 1.054.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, in totale sono state 1.299 (una settimana fa erano state 2.295); per la maggior parte si è trattato di dosi somministrate alla popolazione adulta over 12 (1.273), mentre solo 26 sono state le vaccinazioni pediatriche.

Anche questa settimana i contagi sono stati registrati in tutti e 33 i comuni della provincia pontina. Sono in numero inferiore nella città capoluogo, Latina, dove ne sono stati accertati 1.675, in calo del 5,68% rispetto ai 1.775 della scorsa settimana. Diversa la situazione poi nei singoli comuni più grandi del territorio, alcuni dei quali in controtendenza con l?andamento provinciale hanno fatto conosciuto un aumento dei contagi. Vediamone alcuni: ad Aprilia i contagi riscontrati sono stati 731 (la settimana precedente erano stati 767), a Cisterna 409 (la settimana precedente erano stati 381), a Fondi 273 (la settimana precedente erano stati 389), a Formia 428 (la settimana precedente erano stati 503), a Gaeta 106 (la settimana precedente erano stati 188) e a Minturno 163 (la settimana precedente erano stati 241); ancora a Sabaudia sono state rilevate 191 nuove positività (la settimana precedente erano state 163), a Sezze 228 (la settimana precedente erano stat 195 )e a Terracina 366 (la settimana precedente erano state 466). Balzano agli occhi poi i 53 contagi di Ponza, come anche i 134 di Cori, Itri e Sermoneta o i 137 di Priverno e i 119 di Pontinia. I due decessi sono infine stati registrati a Roccasecca dei Volsci e a Terracina.