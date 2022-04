Coronavirus, contagi ancora in calo: -13,6% in una settimana in provincia. Ma casi in tutti i comuni

Scende ancora la curva dei contagi settimanali nella provincia di Latina: una situazione che come sempre viene fotografata dall'ultimo bolletitno della Asl sull’andamento della diffusione del coronavirus nel territorio pontino che considera il periodo tra il 6 e il 12 aprile. I casi sono stati 5.014 con una riduzione del 13,58%, confermando la fase discendente iniziata due settimane fa. Come emerge dalla tabella in basso, le positività giornaliere sono state sempre sotto la soglia dei mille, con la sola eccezione di martedì 12 aprile.

Per quanto riguarda gli altri dati sono stati 4 i decessi (a fronte dei due della settimana precedente), confermando comunque un andamento in calo nel mese di aprile rispetto ai precedenti, mentre i nuovi ricoveri sono stati 11 (nella precedente rilevazione erano stati 9). Chiudono questo quadro le guarigioni: sono state 1.308 quelle notificate negli ultimi sette giorni dall’Azienda sanitaria locale.

Per quanto riguarda poi la campagna vaccinale, sono state 1.060 le dosi somministrate in tutto il periodo considerato: per la maggior parte si è trattato di vaccinazioni dedicate alla popolazione over 12 della provincia (1.018), mentre sono state solo 42 quelle pediatriche.

Infine, andiamo a considerare la situazione nei singoli comuni della provincia. Anche nella settimana considerata sono stati accertati casi in tutti e 33 i centri del territorio. La curva è in calo nella città capoluogo, Latina, dove i contagi rilevati sono stati 1.456, in diminuzione del 13% rispetto ai 1.675 del precedente bollettino. Anche la maggior parte dei grandi centri della provincia hanno fatto registrare una riduzione nel numero dei positivi giornalieri; vediamone alcune situazioni. Ad Aprilia i casi nell’ultima settimana sono stati 603 (la settimana precedente erano stati 731), a Cisterna 320 (la settimana precedente erano stati 409) e a Cori 109 (la settimana precedente erano stati 134); a Fondi sono stati 282 (la settimana precedente erano stati 273), a Formia 323 (la settimana precedente erano stati 428), a Gaeta 122 (la settimana precedente erano stati 106) e a Minturno 166 (la settimana precedente erano stati 163); poi a Sabaudia ne sono stati accertati 205 (la settimana precedente erano stati 191), a Sezze 203 (la settimana precedente erano stati 228) e a Terracina 273 (la settimana precedente erano stati 366). Tre dei decessi infine sono stati ad Aprilia, uno a Castelforte.