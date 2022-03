Coronavirus Latina, curva settimanale in crescita in provincia: i contagi sono 6.628 (+35%)

La curva settimanale dei contagi da coronavirus continua la sua fase di ascesa nella provincia di Latina, iniziata intorno alla metà del mese in corso: a raccontare l’andamento è il nuovo bollettino della Asl che prende in considerazione il periodo compreso tra il 16 e il 22 marzo. I nuovi casi accertati dall’Azienda sanitaria locale, praticamente nell’intera provincia, sono stati 6.628 con un aumento del 35,2% rispetto ai 4.901 contagi della scorsa settimana.

Guardando la tabella in basso notiamo che per quattro giorni il numero dei nuovi positivi ha superato la soglia dei mille, come non accadeva ormai da settimane, con un impennata il 22 marzo quando i casi giornalieri sono stati 1.439.

Per quanto riguarda tutti gli altri dati, vale la pena sottolineare il calo del numero dei decessi che nella settimana in considerazione sono stati 7 mentre la precedente erano stati 10, ma è aumentato invece quello dei ricoveri effettuati - sono più che raddoppiati -: sono state 16 le persone che positive hanno necessitato di ospedalizzazione a fronte delle 7 della scorsa rilevazione della Asl (giorni tra il 9 e il 15 marzo). Le guarigioni, infine, sono state 1.072.

Infine, sono in calo anche le vaccinazioni che nell’ultima settimana sono state 1.574 (la scorsa erano state 2.998): nello specifico sono state 2.487 le dosi somministrate alla popolazione adulta over 12, mentre sono state 87 le vaccinazioni pediatriche.

Analizzando la situazione nello specifico, possiamo notare che i contagi sono stati accertati in tutti e 33 i comuni della provincia di Latina e in quasi tutti i grandi centri la curva si mantiene in crescita rispetto alla scorsa settimana. A partire dalla città capoluogo dove i casi accertati sono stati 1.714, con un aumento del 47,6% rispetto alla precedente rilevazione (1.161 casi). Ad Aprilia, poi, i nuovi positivi sono stati 672 (una settimana fa erano stati 501), a Cisterna 322 (una settimana fa erano stati 188), a Fondi 611 ((una settimana fa erano stati 459), a Formia 454 (una settimana fa erano stati 369), a Gaeta 224 (una settimana fa erano stati 157); a Minturno poi ne sono stati accertati 205 (una settimana fa erano stati 179), a Sabaudia 204 (una settimana fa erano stati 150), a Sezze 176 (in calo rispetto ad una settimana fa quando erano stati 213) e a Terracina 574 (una settimana fa erano stati 410).