Coronavirus Latina, i contagi tornano a salire: +17,7% in una settimana in provincia

Torna a salire la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: è stato diffuso dalla Asl il bollettino settimanale che prende in considerazione i giorni tra il 30 novembre e il 6 dicembre. E, se dal precedente report era emerso un lieve calo, l'ultimo realizzato dall'Azienda sanitaria locale mette in luce una ripresa del numero dei casi accertati in tutto il territorio pontino che sono stati 2.961, in aumento del 17,7% rispetto ad una settimana fa, e con picchi che hanno sfiorato anche i 700 positivi giornalieri (tabella in basso).

Gli altri dati però nel periodo analizzato hanno fatto registrare tutti un calo: nei sette giorni considerati, infatti, non ci sono stati decessi (ne riportava 4 il precedente bollettino), mentre i nuovi ricoveri sono stati 8, tre in meno della settimana precedente. In lieve ripresa invece le vaccinazioni che negli ultimi sette giorni sono state un centinaio in più.

Per quanto riguarda la distribuzione, da evidenziare che i contagi hanno toccato praticamente l’intera provincia con la sola eccezione di Campodimele, unico comune in cui non ci sono stati nuovi casi. Sono invece 878 quelli accertati a Latina città; un dato in crescita del 21,6% in una settimana (nella tabella in basso i dati di tutti i comuni).

Da segnalare, infine, che nella settimana c'è stata una ripresa anche della curva dei contagi tra gli studenti - confermata in tutte le fasce di età considerate -. Sono infatti 376 i casi alla data del 6 dicembre tra i ragazzi che frequentano gli istituti della provincia: 169 sono i positivi tra gli alunni con meno di 14 anni, 141 tra quelli con età tra i 14 e i 18 anni e 66 tra i bambini che frequentano le scuole dell’infanzia.