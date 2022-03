Coronavirus Latina: in provincia 413 casi. Per il secondo giorno consecutivo nessun decesso

Si mantiene stabile l’andamento dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina dove però per il secondo giorno consecutivo non si registrano decessi. Questi alcuni dei dati che sono riportati nel bollettino di oggi, domenica 6 marzo, che la Asl ha diffuso nella tarda mattinata. I nuovi casi di cui viene data notizie sono 413 (ieri erano stati 470), accertati su poco meno di 2.500 test che sono stati effettuati dall’Azienda sanitaria locale ed anche nelle farmacie e nei laboratori del territorio; il rapporto tra positivi e tamponi è del 16,7%.

Le positività dall’inizio del mese sono state 2.777, con una media di 462 ogni giorno (a febbraio ne sono state registrate in media 709 quotidiane).

I contagi nelle singole province

I nuovi contagi di oggi sono stati accertati in 27 comuni della provincia. Sale leggermente il dato della città capoluogo, Latina, dove i casi rilevati sono stati 113; gli altri sono distribuiti negli restanti centri del territori. Ad Aprilia sono 53, uno rispettivamente a Campodimele e Castelforte, 5 a Cisterna, 6 a Cori, 21 a Fondi, 33 a Formia, 9 a Gaeta e 7 ad Itri; altri 2 sono a Lenola, uno a Maenza, 17 a Minturno, 6 a Monte San Biagio, 18 a Pontinia, 2 a Ponza e 15 a Priverno. Un altro contagio è stato accertato a Prossedi, 4 a Rocca Massima, 2 a Roccasecca dei Volsci, 16 a Sabaudia e 3 a San Felice Circeo; 6 ancora sono a Sermoneta, 22 a Sezze e 21 a Sonnino, uno a Sperlonga e 27 a Terracina.

Tutti gli altri dati in provincia

Come detto per il secondo giorno consecutivo nel bollettino della Asl non sono riportati decessi che dall’inizio del mese restano 7; un solo ricovero è stato poi effettuato al Goretti nelle scorse 24 ore mentre le guarigioni notificate sono state 89.

La campagna vaccinale

In leggero aumento rispetto al dato di ieri quello delle vaccinazioni, che sono state in totale 847: sono state nello specifico 672 le dosi somministrate alla popolazione adulta over 12 (con 32 prime dosi, 197 seconde, 429 terze dosi e 14 quarte per i soggetti fragili) mentre sono state 175 le vaccinazioni pediatriche (tra prime e seconde dosi).