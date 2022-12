Coronavirus: casi in calo del 19,6% in una settimana in provincia. Ma ricoveri triplicati

Sfiorano quota 2.400 i casi accertati nella provincia di Latina negli ultimi sette giorni, un dato che fa scendere nuovamente la curva dopo l’impennata della scorsa rilevazione quando i casi erano stati quasi 3mila in una settimana. Settimana durante la quale il territorio pontino è tornato ad avere una delle incidenze più alte in tutto il Paese. Tornano alla situazione attuale, è stato diffuso l’ultimo bollettino della Asl che prende in considerazione i giorni tra il 7 e il 13 dicembre in cui sono riportati i 2.381 contagi rilevati in provincia, in calo del 19,6% rispetto alla settimana precedente (tabella in basso).

Ma se la curva ha fatto registrare una flessione, nel periodo considerato è stato invece rilevato un importante aumento del numero dei ricoveri che sono quasi triplicati: sono state infatti 23 le persone che positive al Covid-19 hanno avuto bisogno di cure ospedaliere a fronte delle 8 del precedente report e la maggior parte dei ricoveri sono stati concentrati soprattutto nel weekend tra il 10 e l’11 dicembre. Per quanto riguarda gli altri dati, nel bollettino dell'Azienda sanitaria locale, poi, sono riportati anche tre decessi, mentre le vaccinazioni sono state poco più di 1.200 (una dato stabile rispetto alla precedente rilevazione).

Andando a guardare la distribuzione territoriale dei nuovi casi, come si vede dalla tabella in basso, nessun comune negli ultimi sette giorni è stato a zero contagi. Un terzo del totale dei casi sono però concentrati a Latina città dove ne sono stati accertati 742 (dato comunque in diminuzione del 15,5% in una settimana).

Curva in picchiata, verso il basso questa volta, per quanto riguarda infine i contagi nelle scuole: secondo l’ultimo bollettino della Asl sono 210 i positivi tra gli studenti pontini, in calo di circa il 44% in una settimana. E sono in discesa tutte le curva che rappresentano l’andamento nelle varie fasce di età considerate: il dato più alto, con 98 contagi, si conferma quello registrato tra gli alunni con meno di 14 anni mentre quello più basso arriva dai bambini che frequentano la scuola dell’infanzia con 31 casi. Sono poi 81 i positivi tra gli studenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni.