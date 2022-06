Coronavirus Latina: si rialza la curva dei contagi in provincia, +36% nell’ultima settimana

Dopo settimane in discesa, fa registrare una lieve ripresa la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: il quadro della situazione tratteggiato dalla Asl che ha diffuso il bollettino relativo al periodo compreso tra l’8 e il 14 giugno. I casi accertati in tutti e 33 i comuni del territorio pontino sono stati in totale 1.657 con un aumento di oltre il 36% rispetto ai 1.213 positivi della rilevazione precedente. Da evidenziare, come si vede dalla tabella in basso, i 420 contagi giornalieri registrati lo scorso 14 giugno rispetto all'andamento degli altri giorni.

Per quanto riguarda gli altri dati, nella settimana presa in considerazione c’è stato un solo decesso, quello di un paziente di Minturno, come nel report precedente, mentre è stato registrato un lieve aumento del numero dei nuovi ricoveri che in totale nei giorni considerati sono stati 14 (la settimana precedente erano stati 9). Infine la Asl ha notificato la guarigione di 362 positivi.

Dando uno sguardo alla campagna vaccinale c'è da sottolineare, dopo settimane, un aumento del numero delle vaccinazioni che sono state effettuate: sono state infatti 549 le dosi soministrate a fronte delle 417 del precedente bollettino; le quarte dosi sono state 346 (la settimana precedente invece 250), mentre 14 persone hanno ricevuto per la prima volta il vaccino.

Vediamo ora la situazione nei singoli comuni della provincia (i dati sono tutti nella tabella in basso). Cresce la curva dei contagi della città capoluogo, dove sono stati accertati nell’ultima settimana 477 nuovi casi con un aumento del 36% rispetto ai 350 della precedente rilevazione. Andamento analogo è seguito anche da alcuni dei più grandi centri della provincia che nel periodo tra l’8 e il 14 giugno hanno conosciuto un lieve incremento del numero dei positivi giornalieri. Ad esempio ad Aprilia sono stati 198 (una settimana fa 137), a Cisterna 127 (una settimana fa 84), a Fondi 39 (una settimana fa 27), a Formia 119 (una settimana fa 79), a Gaeta 41 (una settimana fa 27) e a Minturno 51 (una settimana fa 41); ancora a Sabaudia ne sono stati riscontrati 49 (una settimana fa 40), a Sezze 68 (una settimana fa 56) e a Terracina 127 (una settimana fa 92).

