Coronavirus Latina, numeri in calo a febbraio in provincia. In una settimana 7.433 casi e 15 decessi

Diminuiscono, seppur in maniera lieve, i casi giornalieri di coronavirus nella provincia di Latina, come anche il numero dei decessi e dei ricoveri. Questo il quadro dell’ultima settimana come viene tratteggiato dalla Asl nell’ambito dell’ultimo bollettino che prende in considerazione il periodo tra il 2 e l’8 febbraio. I contagi sono stati 7.433, ma sul totale pesano i quasi 1.200 recuperi della giornata del 4 febbraio che facevano riferimento al mese di gennaio. Nonostante questo i casi sono stati in calo dell’8,5% rispetto agli 8.128 della settimana precedente. In questa presa in considerazione la curva è salita sopra i mille solo in altre due occasioni, il 3 e l'8 febbraio.

Come detto, anche se di poco sono diminuiti anche i dati dei decessi che sono stati 15 in questa settimana (16 nella precedente), 7 dei quali notificati dalla Asl solo nella giornata dell’8 febbraio, mentre i ricoveri sono stati 46 (a fronte dei 48 della settimana precedente). Più di 2mila, infine, le guarigioni notificate dalla Asl.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, sono quasi 18mila le dosi totali somministrate, circa la metà delle oltre 35mila di una settimana fa; 15.936 di queste hanno interessato la popolazione adulta (tra richiami prime e seconde dosi), mentre 2.055 sono state le vaccinazioni pediatriche (tra prime e seconde dosi).

Guardando nello specifico i contagi registrati nei singoli comuni, pesano sul totale i dati di Latina dove sono stati accertati 1.655 nuovi casi, in calo del 23,5% rispetto ai 2.164 di una settimana fa. In discesa anche la curva ad Aprilia dove le positività sono 1.065 (la settimana scorsa erano state 1.408); discorso a parte, invece per Cisterna, dove sono localizzati la maggior parte dei casi oggetto di recupero del 4 febbraio e che in totale, come si vede dalla tabella in basso, ne conta 1.322. Focalizzando l’attenzione sui più grandi centri della provincia i numeri sono quasi tutti in calo: i contagi a Fondi nell’ultimo bollettino sono 321 (la scorsa settimana erano 448), a Formia 330 (la scorsa settimana erano 415), a Gaeta 145 (la scorsa settimana erano 203) e a Minturno 216 (la scorsa settimana erano 246); a Sabaudia sono 247 (la scorsa settimana erano 260) a Sezze 343 (la scorsa settimana erano 368) e a Terracina invece 528 (la scorsa settimana erano 648). Le nuove positività sono state accertate in tutti e 33 i comuni della provincia.