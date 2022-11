Coronavirus: quasi 2.200 casi in una settimana in provincia, un solo comune senza contagi

E’ in lieve ripresa la curva dei contagi da coronavirus su base settimanale nella provincia di Latina. Una ripresa che era stata già registrata la scorsa settimana e che si conferma anche nel periodo preso in considerazione dalla Asl - quello tra il 9 e il 15 dicembre - per elaborare l’ultimo bollettino. Nello specifico, i contagi sono stati 2.192 con una crescita dell’8,56% rispetto alla precedente rilevazione e, come si nota dalla tabella in basso, la curva su base giornaliera è stata pressoché stabile se si escludono le giornate di lunedì 14 e martedì 15 novembre quando i dati dei contagi sono influenzati, in alto e in basso, dalla variazione del numero dei test esaminati in prossimità del fine settimana.

Per quanto riguarda gli altri dati la situazione non si discosta di molto da quella del precedente bollettino: la nota positiva arriva sicuramente dai decessi, nessuno nel periodo analizzato (nel precedente bollettino ne era riportato uno solo), mentre le persone ricoverate sono state 11, una in più della settimana precedente. Infine le vaccinazioni che fanno registrare però un ulteriore calo e sono state circa 1.300.

Guardiamo adesso nello specifico la distribuzione dei contagi nei diversi comuni. Come già accaduto la settimana scorsa il solo centro della provincia a non aver avuto nuovi casi è stato Campodimele, mentre la città capoluogo, Latina, ha fatto registrare un ulteriore aumento dei nuovi contagi che sono stati 621, con un + 12,9% rispetto al precedente report. Nella tabella in basso, invece, sono riportati tutti i dati dei singoli comuni.

Infine la scuola, con i casi tra gli studenti che per la terza settimana consecutiva continuano a crescere e sono arrivati a 323, in aumento del 13,33% in una settimana, configurandosi come il dato più alto dell'ultimo mese. Come si vede dal grafico sono in ripresa tutte le singole curve che rappresentano l’andamento del coronavirus negli ultimi sette giorni in tutte le fasce di età: il maggior numero di casi si conferma tra gli alunni di età inferiore ai 14 anni, sono 142 e di poco più alti di quelli accertati tra i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18 anni, pari a 128. Più basso il dato dei positivi tra i bambini che frequentano l’età dell’infanzia (sono 53).