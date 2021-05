In una settimana 470 contagi e cinque decessi: il covid rallenta la corsa

Contagi dimezzati in provincia di Latina. Il bollettino settimanale diramato dalla Asl pontina fa il punto sui casi di positività analizzando il periodo compreso tra il 12 e il 18 maggio. In questa settimana appena trascorsa i contagi accertati nei comuni sono stati complessivamente 470, con il picco più alto di 137 registrato sabato scorso e quello più basso, 15 casi, martedì 18 maggio.

Un calo considerevole se confrontato alla settimana precedente, quella compresa tra il 5 l'11 maggio quando i positivi erano stati 735. Ancora più evidente la riduzione rispetto alle settimane passate: tra il 28 aprile e il 4 maggio erano 854, mentre tra il 21 e il 27 aprile 1.031. In quattro settimane dunque numeri più che dimezzati.

Dati incoraggianti arrivano anche nei conteggi delle vittime e dei ricoveri: I decessi per covid tra il 12 e il 18 maggio sono stati infatti soltanto cinque, tutti registrati nella giornata di mercoledì 12, mentre la settimana precedente erano stati 14. Sono stati invece 27 i ricoveri registrati nell'ultimo periodo preso come riferimento, dieci in meno rispetto al periodo compreso tra il 5 e l'11 maggio. Resta invece più o meno stabile la quota di guariti, che si attesta su 1,233, mentre in precedenza era pari a 1.289.

Per quanto riguarda infine il dettaglio dei comuni, sono sempre più numerosi quelli che ormai registrano numeri a una sola cifra. I positivi maggiori a Latina Latina (71), Fondi (62), Cisterna (48), Terracina (43).