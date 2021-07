Coronavirus: 25 contagi in una settimana, due ricoveri e due decessi

Sono 25 i contagi registrati nei comuni della provincia pontina nella settimana compresa tra il 7 e il 13 luglio mentre erano stati 19 in quella precedente. Sono i dati forniti nel consueto bollettino settimanale dell'azienda sanitaria di Latina, che indicano anche due decessi a causa delle conseguenze del covid.

Nello stesso arco temporale di riferimento scendono i ricoveri ospedalieri, passando da 4 della prima settimana del mese ai due della seconda. E cala anche il numero dei pazienti guariti, da 409 a 304. Le somministrazioni di vaccino sono state invece 35.195, in aumento rispetto alle 31.881 della precedente rilevazione.

Per quanto riguarda infine la distribuzione dei contagi per i vari comuni della provincia, Terracina ha registrato in totale 5 casi, Latina 4 casi dal 7 al 13 luglio, 3 la città di Aprilia, 2 Cisterna, Cori, Sabaudia e Formia, mentre una sola positività è stata accertata rispettivamente a Gaeta, Lenola, Priverno, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano. Ventuno comuni del territorio sono invece a quota zero.