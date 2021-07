Coronavirus, operazione Delta: le tappe del camper per le vaccinazioni nei comuni pontini

Prosegue anche in provincia di Latina l’operazione Delta avviata dalla Regione Lazio per limitare la diffusione della variante Delta incrementando il numero delle vaccinazioni. Per intercettare chi ancora non si è prenotato o vaccinato sono stati messi su strada alcuni camper che raggiungono alcune località minori e funzionano da piccoli hub per immunizzare, con il vaccino monodose Janssen di Johnson&Johnson, chi ancora non lo ha fatto.

L’obiettivo è scongiurare un’impennata di casi dovuti alla nuova variante. L’ultimo aggiornamento del programma predisposto dalla Asl di Latina prevede queste tappe: vaccinazione dalle 08:30 alle 16 il 5 luglio a San Felice Circeo; il 6 e 7 luglio a Terracina; l’8 e 9 luglio a Sperlonga; il 10 e 11 luglio a Gaeta; il 12 e 13 luglio a Formia; il 14 e 15 luglio a Spigno Saturnia; il 16 e 17 luglio a Minturno Scauri; il 18 e 19 luglio a Fondi.