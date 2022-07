Coronavirus Latina: l’incidenza in provincia è tra le più alte in Italia. Il dato è il peggiore nel Lazio

L’incidenza dei casi di coronavirus nella provincia di Latina è la più alta nel Lazio e tra le più alte in tutta Italia. Questo quanto emerge dall'ultimo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe che prende in considerazione i giorni tra il 29 giugno e il 5 luglio.

Nella provincia pontina l’incideva è di 1.224 casi per 100mila abitanti, mentre una settimana fa era di 792 casi. Nel periodo preso in considerazione l’aumento dei contagi nel territorio pontino è stato del 56,5%: sono stati quasi 7mila i nuovi positivi accertati nella settimana nei 33 comuni della provincia, a fronte dei 4.428 della precedente rilevazione della Asl. Una crescita che si sta confermando anche in questi giorni; solo oggi, ad esempio, i casi di cui ha dato notizia con il bollettino quotidiano sono 1.432.

La situazione nel territorio pontino rispecchia l’andamento della diffusione del coronavo in tutto il Paese, dove i contagi hanno ripreso a correre velocemente spinti anche dal sottovariante Omicron 5.

L'incidenza supera i 500 casi per 100mila abitanti in 103 province italiane, di cui 38 registrano mille casi per 100mila abitanti e tra queste c’è proprio Latina. Le altre sono Napoli (1.433), Lecce (1.395), Cagliari (1.270), Brindisi (1.262), Salerno (1.235), Padova (1.234), Siracusa (1.230), Caserta (1.222), Rimini (1.209), Roma (1.207), Chieti (1.164), Perugia (1.163), Forlì-Cesena (1.160), Catania (1.148), Ravenna (1.146), Sud Sardegna (1.143), Bari (1.134), Teramo (1.130), Pescara (1.122), Venezia (1.121), Treviso (1.105), Messina (1.093), Vicenza (1.081), Oristano (1.078), Ragusa (1.076), Ascoli Piceno (1.068), Rovigo (1.068), Palermo (1.068), Barletta-Andria-Trani (1.056), Taranto (1.055), Belluno (1.052), Agrigento (1.048), L'Aquila (1.047), Frosinone (1.035), Pavia (1.032), Ancona (1.008) e Matera (1.008).