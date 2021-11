Coronavirus Latina, contagi in ripresa ad ottobre: oltre mille in un mese in provincia

Rialzo della curva dei contagi da coronavirus ad ottobre in provincia Latina: il mese si è chiuso con 1.029 casi totali con una media di circa 33 ogni giorno. Settembre aveva fatto registrare 890 positività totali in netto calo rispetto ad agosto quando erano state 1.327. La crescita dei contagi ad ottobre è stata registrata soprattutto nella seconda metà del mese (con picchi anche di 67 giornalieri come il giorno 27) quando c'è stato anche un aumento del numero dei tamponi effettuati quotidianamente in virtù dell’introduzione dell’obbligatorietà del Green Pass anche sui luoghi di lavoro.

Una crescita in linea con quanto accaduto anche in tutto il Lazio, dove negli ultimi giorni i contagi sono stabilmente sopra quota 500; in risalita anche il valore Rt che, secondo gli ultimi dati forniti dalla Regione è arrivato a 1.01, e quello dell’incidenza, che conta 48,86 casi ogni 100mila abitanti. Nel Lazio sono aumentati anche i ricoverati tornati ieri sopra 400, come non accadeva da oltre un mese.

E il numero dei ricoveri è cresciuto anche nella provincia di Latina: in tutto ottobre sono stati 47, 10 in più del mese precedente (anche se resta nettamente in calo rispetto a due mesi - ad agosto erano stati 85 -), mentre sono stati 6 i decessi totali, la maggior parte dei quali concentrati proprio nell’ultima parte del mese. In calo anche le guarigioni che sono state sotto quota mille (a settembre erano stati 1581), mentre le vaccinazioni hanno fatto registrare un andamento altalenante.

Per quanto riguarda le scuole, secondo l’ultimo bollettino della Asl aggiornato al 26 ottobre, erano 45 gli studenti positivi e 24 le classi in quarantena (qui tutti i particolari).