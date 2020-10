Coronavirus Latina, nuovo record in provincia: altri 126 casi. Controlli sul coprifuoco

Il punto di partenza è il nuovo record di casi che si registra in provincia: 126 positivi in 24 ore, un dato che sarà contenuto nel bollettino Asl di oggi, 23 ottobre. Ad annunciarlo, nel corso di una conferenza stampa convocata in prefettura è il direttore generale della Asl Giorgio Casati. Quasi cento tra questi contagi sono relativi ai tre comuni più a rischio: Aprilia, Latina e Cisterna. Aprilia e Latina ne contano rispettivamente 31, Cisterna 26. E da questi numeri sono purtroppo ancora esclusi gli esiti dei tamponi effettuati sugli ospiti e gli operatori della casa di riposo di Itri posta in quarantena, dove circa 60 persone sono già risultate pisitive al test rapido. "C'è un effetto trascinamento - spiega Casati - che proseguirà inevitabilmente anche nei prossimi giorni. Ci attendiamo quindi ancora un incremento di casi, ma questa curva va assolutamente modificata".

Il prefetto Falco: "E' il momento delle responsabilità"

Proprio ieri il prefetto Maurizio Falco ha riunito la Asl e i sindaci dei tre comuni di Aprilia, Cisterna e Latina, con l'aggiunta di Itri, per fare il punto della situazione. E oggi la riunione sarà allargata anche agli altri primi cittadini del territorio pontino. "E' il momento delle assunzioni di responsabilità fino in fondo - dichiara il prefetto Falco - Non vogliamo fare paura ma richiamare alla responsabilità. Andiamo veramente ora a guardare negli occhi i ragazzi e tutti coloro che di indossare la mascherina non vogliono farsene una ragione. Invito tutta la comunità ad avere un maggiore senso di responsabilità. C'è necessità di riorganizzare la rete ospedaliera, di incidere sui traspoprti e di effettuare maggiori controlli".