Coronavirus, altri 25 casi di variante Delta in provincia. Attenzione puntata sui comuni costieri

Venticinque casi di variante Delta sono stati accertati sul territorio pontino, distribuiti in diversi comuni, su un totale di 40 campioni analizzati dai laboratori dello Spallanzani. Il risultato è arrivato nella giornata di ieri e conferma come la mutazione indiana del covid sia ormai a tutti gli effetti prevalente anche in provincia di Latina. L'attenzione è puntata soprattutto nei comuni che più di altri, negli ultimi giorni, hanno visto crescere il numero di contagi, come quelli costieri di Formia, Gaeta e anche Latina.

Gli altri 15 campioni positivi analizzati in laboratorio sono invece risultati casi di variante Gamma e Alpha. I risultati, è bene precisarlo, si riferiscono a tamponi positivi dei giorni scorsi e i pazienti sono già stati isolati e monitorati.

In generale la situazione in provincia è sotto stretta osservazione, soprattutto in previsione del grande afflusso di turisti previsto per le prossime settimane, che ha già spinto alcuni comuni come San Felice Circeo e Ponza a disporre l'obbligo delle mascherine anche all'aperto.