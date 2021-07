Premiati i sanitari della Asl impegnati nella campagna vaccinale e nella lotta al Covid

Cerimonia di premiazione oggi a Latina, presso il Teatro della parrocchia di San Francesco di via dei Cappuccini, dei sanitari della Asl pontina impegnati nella campagna vaccinale e nella gestione della pandemia sul territorio. Molti gli operatori ai quali è stato consegnato un riconoscimento per il duro lavoro compiuto sempre in prima linea nel contrasto alla diffusione del virus, sia sotto il profilo della gestione dell'emergenza sanitaria sia sotto quello della campagna vaccinale.

Si tratta dunque di un riconoscimento doveroso voluto dall'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato e dalla direttrice generale della Asl pontina Silvia Cavalli, che hanno presieduto oggi la cerimonia nel capoluogo.