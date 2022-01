Coronavirus: in provincia 11.200 positivi in isolamento domiciliare, 12mila persone in quarantena

Sono 11.200 i cittadini residenti in provincia di Latina che risultano positivi al covid e che si trovano in isolamento domiciliare. In oltre 12mila invece si trovano in quarantena per un contatto con un contagiato. I numeri della pandemia continuano a crescere sul territorio. E anche ieri, con 630 contagi, risultava di fatto positivo un tampone su 2. I casi riportati sul bollettino della Asl di ieri, 2 gennaio, sono frutto infatti di poco più di un migliaio di test eseguiti nel corso della giornata di festa del 1 gennaio.

Il 2022 inizia dunque con la provincia di Latina e il Lazio che entrano ufficialmente in zona gialla, anche se le restrizioni sono praticamente le stesse già in vigore per la zona bianca.

Il mese di dicembre, uno dei peggiori dall'inizio della pandemia ad oggi, si è chiuso infatti con 8.451 contagi, 26 decessi e 108 ricoveri solo all'ospedale Santa Maria Goretti. Con il nuovo decreto approvato dal Consiglio dei ministri tuttavia cambiano le regole anche per le quarantene (qui tutti i dettagli): l'isolamento preventivo non si applica infatti a coloro che hanno avuto contatti stretti con un positivo entro i 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione e non si applica a chi ha ricevuto la dose booster (terza dose). Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, c'è però l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. Resta invece valida la quarantena obbligatoria per coloro che non sono vaccinati.

Oggi intanto, dopo il fine settimana, sono ricominciate le lunghe file nei drive in della Asl e davanti alla farmacie e ai laboratori privati.