Coronavirus, cluster in una casa di riposo per anziani: nove positivi tra ospiti e operatori

Sono stati 30 i nuovi casi di covid nella sola città di Latina, su un totale di 48 riportati ieri, lunedì 15 novembre, sul bollettino della Asl. Molte delle nuove positività sono relative a focolai familiari diffusi o ad alcuni ambienti lavorativi, nove di queste sono invece legate a un cluster scoperto in una casa di riposo per anziani.

In una struttura del capoluogo sono stati infatti rilevati complessivamente nove contagi, sei fra gli ospiti e tre fra gli operatori. Come per altri casi analoghi, l'azienda sanitaria ha dato disposizioni affinché il Comune disponga con un'apposita ordinanza la chiusura e l'isolamento della comunità per renderla temporaneamente una struttura covid.

Gli operatori si occuperanno dell'assistenza, ma la Asl ha attivato anche il servizio Uscar per il monitoraggio dei pazienti e alcuni degli ospiti sintomatici sono stati trasferiti all'opspedale Goretti per la somministrazione della cura con anticorpi monoclonali.