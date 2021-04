Focolai tra i braccianti agricoli della provincia: tamponi a tappeto nelle aziende

Il caso discusso nel corso di una riunione convocata in prefettura alla presenza della Asl. Le operazioni sono partite ieri. Diversi i comuni coinvolti

Sono sempre più numerosi i cittadini indiani contagiati dal coronavirus che lavorano in aziende agricole della provincia di Latina. La situazione appare di difficile gestione per il controllo e l'effettivo rispetto delle quarantene e dell'isolamento e anche per l'utilizzo dei necessari dispositivi di protezione sui luoghi di lavoro.

Il caso è stato discusso ieri nel corso di un vertice convocato in prefettura a cui ha partecipato anche l'azienda sanitaria. Obiettivo: fare il punto sulle criticità del territorio e pianificare azioni di contrasto. Proprio per monitorare l'andamento del contagio e contenere il più possibile la diffusione del covid la Asl ha predisposto un'operazione di screening direttamente nelle aziende agricole dei comuni di Terracina, Fondi, Pontinia, Latina e Sezze, in cui si sono verificate le positivilità.

Saranno quindi sottoposti a tampone tutti i lavoratori di ciascuna azienda. Si è partiti già ieri dal territorio di Terracina e si andrà avanti con ogni probabilità per tutta la settimana anche negli altri comuni.