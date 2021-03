Operatori Asl contagiati dal Covid dopo la vaccinazione con Pfizer

Operatori della Asl contagiati dal covid dopo la vaccinazione con il siero Pfizer. Si tratta di un piccolo gruppo di operatori individuato nell'ambito dello screening della sorveglianza sanitaria. Nessuno aveva sintomi e inoltre alcuni avevano già avuto il covid.

La Asl, insieme al Seresmi, sta quindi analizzando il cluster per capire meglio la dinamica dell'accaduto e la possibile presenza di varianti. "I dati scientifici pubblicati - spiega l'azienda sanitaria in una nota - dimostrano che l’efficacia del vaccino Pfizer è di oltre l’89% per prevenire l’infezione e di più del 99% nell’evitare le complicanze maggiori. Quindi ad oggi i limitati casi in operatori vaccinati rientrano nella possibilità di infezione con protezione completa dalla malattia e inducono a non mettere in discussione l’efficacia globale dell’intervento vaccinale effettuato che, ad oggi, ha fatto drasticamente ridurre i casi di infezione tra gli operatori sanitari della Asl di Latina".