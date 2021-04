Coronavirus, si moltiplicano i contagi delle scuole: 118 positivi dal rientro dalle vacanze

Si moltiplicano i casi di positività al covid nelle scuole dopo appena una settimana dal ritorno in presenza dopo le vacanze di Pasqua. Coinvolti diversi comuni, da nord a sud della provincia pontina, in particolare Aprilia, Latina, Formia, Cisterna e Fondi. Tra docenti e studenti, di istituti di ogni ordine e grado, si contano già 118 contagi.

Sono invece complessivamente 30 le classi che si trovano attualmente sottoposte alla misura della quarantena e che saranno sottoposte a screening da parte della Asl. La situazione dunque viene attentamente monitorata e conferma purtroppo come la scuola sia a tutti gli effetti una situazione di rischio. Si ricorda tra l'altro che la didattica in presenza riguarda la totalità delle scuole dall'infanzia alla secondaria di primo grado (medie), mentre per le superiori è previsto il 50% di dad. Il nuovo decreto del Governo nazionale prevede inoltre che gli istituti restino aperti anche in zona rossa.