Coronavirus, aumentano i contagi tra gli studenti: 39 classi in quarantena in pochi giorni

Continua ad essere puntata anche sulle scuole della provincia l'attenzione della Asl e delle istituzioni locali che si occupano dell'emergenza covid. In pochi giorni infatti sono decine le classi già in quarantena da nord a sud del territorio e oltre 100 gli studenti risultati contagiati.

Una situazione che è stata discussa ieri, 15 aprile, in una nuova riunione convocata dal prefetto a cui hanno partecipato anche Asl e ufficio scolastico provinciale. Si parte dai numeri, quelli che vedono in provincia 123 nuovi positivi nella popolazione scolastica soltanto da lunedì a ieri, giovedì 15 aprile, con 39 classi chiuse e in quarantena in diversi istituti.

La parte maggiore è rappresentata dai comuni a nord della provincia, quelli di Latina, Aprilia e Cisterna, che contano complessivamente 89 studenti contagiati sui 123 registrati dall'inizio della settimana. Le scuole comunque resteranno aperte e si procederà con l'isolamento e la quarantena delle classi e con il successivo scsreening disposto dalla Asl. Gli studenti dovranno essere sensibilizzati al corretto uso della mascherina durante le ore di lezione e si raccomanda poi una maggiore areazione dei locali e sistemi di igienizzazione.