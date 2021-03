Contagi nelle scuole, i tre istituti di Latina restano aperti: classi in quaratena

Vertice in prefettura questa mattina, 3 marzo, convocato dal prefetto Maurizio Falco per valutare la situazione di alcuni istituti scolastici di Latina nei quali è emerso negli ultimi giorni un incremento dei contagi da covid.

Le scuole sono il liceo scientifico Majorana di Latina, il liceo Manzoni e la scuola superiore Leonardo Da Vinci. La Asl aveva indicato le tre scuole come a rischio chiusura ma nel corso della riunione di questa mattina, analizzando i numeri a disposizione, si è deciso di non adottare per il momento provvedimenti di chiusura. Si procederà invece con la messa in quarantena delle classi coinvolti da casi di contagio. La situazione sarà poi monitorata con estrema attenzione e il tavolo in prefettura sarà aggiornato tra 48 ore.

"È una situazione da guardare con molta attenzione – dichiara il sindaco di Latina Damiano Coletta – ed è necessario che tutti mantengano alta la guardia rispetto all’osservanza delle prescrizioni. Oggi ho proposto al tavolo in prefettura la possibilità di effettuare uno screening diagnostico della popolazione scolastica con tamponi ogni 15 giorni direttamente nelle scuole. Dobbiamo poter garantire l’attività in presenza con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, dunque i vaccini per il personale scolastico e tamponi periodici per gli studenti. Questa è anche l’indicazione emersa ieri dall’ufficio di presidenza dell’Ali– Autonomie Locali Italiane, di cui faccio parte e che sarà inoltrata al Governo. Latina potrebbe proporsi come città pilota".