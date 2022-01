Coronavirus, per le donne in gravidanza e allattamento accesso libero ai centri vaccinali della provincia

Si ampliano le disponibilità della Asl pontina per la vaccinazione delle donne in gravidanza e allattamento. Oltre all'open day dedicato già in programma mercoleedì 2 febbraio, tutte le donne che si trovano in stato interessante dal secondo trimestre possono accedere con una corsia preferenziale agli hub vaccinali della provincia. Tutti i giorni infatti, dalle 8 alle 20, senza alcuna prenotazione, le gestanti potranno ricevere, a seconda delle disponibilità, dosi di Pfizer o del siero Moderna recandosi presso i seguenti centri vaccinali dell'azienda sanitaria:

Ex Rossi Sud di Latina

AbbVie di Aprilia

Casa della Salute di Priverno

Ospedale San Giovanni di Dio di Fondi

Ospedale Fiorini di Terracina

Centro Itaca di Formia.

Inoltre, per rafforzare la tutela della maternità, la Asl di Latina offre la possibilità a tutte le donne che si trovano in fase di allattamento o in stato di gravidanza di vaccinarsi liberamente nell?Open Day dedicato il 2 febbraio 2022. Ci si potrà recare direttamente, senza necessità di prenotazione, presso il Centro Itaca di Formia o presso l? Ex Rossi Sud di Latina dalle 8.00 alle 20 . In ciascuna delle due strutture saranno somministrate rispettivamente 100 dosi di vaccino Moderna. Per accedere a entrambe le iniziative è necessario presentarsi muniti di tessera sanitaria e documento (ecografia, positività Beta hCG, certificato ginecologico) che attesti lo stato della gravidanza in corso.