All'ospedale Goretti iniziate le cure con gli anticorpi monoclonali: ecco come funziona

All'ospedale Santa Maria Goretti, inserito tra i centri del Lazio che possono utilizzare la terapia con monoclonali di recente approvata dall'Aifa, è partita per la prima volta la cura con gli anticorpi monoclonali.

La professoressa Miriam Lichtner che dirige la Uoc di Malattie Infettive, dove è in corso anche la sperimentazione del vaccino Reithera sui 50 volontari arruolati, spiega che "la Regione Lazio ha dato linee ben precise, la somministrazione di questi farmaci deve avvenire in regime ambulatoriale, perché le persone che accedono devono avere altissimo rischio di progredire, ma sintomatologia scarsa se non nulla". L'ospedalizzazione dunque esclude il trattamento. "Si tratta di una terapia - spiega Litchtner - che offre grandi speranze soprattutto per i pazienti che si trovano in una fase iniziale dell'infezione, con scarsissimi sintomi o sintomi assenti, ma con un elevato rischio di progressione grave a causa di patologie pregresse. Sarà il medico di medicina generale (quando individui un paziente positivo eleggibile) a compilare e inviarci una scheda. Lo farà in tempo reale, perché il farmaco deve essere dato il prima possibile. L'efficacia si vede se l'azione è precoce. Dobbiamo dare al paziente quegli anticorpi che bloccano il virus proprio nelle fasi iniziali dell'infezione, quando la persona non è ancora in grado di produrli da sola. Se lo diamo successivamente, il virus ha già fatto la sua strada e la terapia avrà scarse possibilità di successo".

Per quanto riguarda i destinatari della cura, tra i pazienti pediatrici ci sono gli over 12 con sindrome di Down o con asma severo; nella popolazione tra i 18 e i 55 anni quelli con obesità grave o diabete scompensato, mentre nella fascia degli over 55 ci sono i pazienti con ipertensione con danno d'organo, o broncopneumopatie. "E' un quadro abbastanza ampio che dobbiamo governare - spiega ancora la dirigente - perché la quantità di anticorpi che abbiamo non è proporzionale alla quantità di persone che presentano queste condizioni in questo momento epidemico. Il trattamento richiede un tempo di circa tre ore, di cui un'ora di infusione in vena. Il farmaco viene preparato dai nostri colleghi farmacisti, la persona viene monitorizzata, poi osservata per un'ora dalla fine del trattamento e quindi rimandata a casa dove viene seguita in telemonitoraggio, da noi e dal medico di medicina generale. Questa non è una sperimentazione, è un uso del farmaco guidato dall'Aifa, quindi è un tipo di somministrazione controllata con registro e i dati trasferiti in questo registro per tirare le somme. A distanza di qualche mese sapremo che hanno un effetto eccezionale e bisognerà estenderne l'applicazione o meno. In questo momento - conclude - abbiamo quelli della Ely Lilly (prodotti dalla Bsp a Latina Scalo). Poi arriveranno due anticorpi combinati e anche il Regeneron".