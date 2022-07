Coronavirus, Latina registra fra le incidenze più alte: 792 casi per 100mila abitanti

In una settimana (22- 28 giugno) i contagi Covid in tutto il Paese sono cresciuti di oltre il 50% (384.093 contro 255.442, facendo aumentare di pari passo i casi attualmente positivi (+ 173.520), i ricoveri (+1232 pari al +25,7%), le terapie intensive (237 vs 206, +31, pari a +15%) e anche i decessi (392 contro i 337 della settimana precedente). Questi i dati nazionali contenuti nel monitoraggio della Fondazione Gimbe che prende in esame anche la situazione delle singole regioni e quella delle province.

"Prosegue l'impennata dei nuovi casi settimanali, +50,4% rispetto alla settimana precedente - ha dichiarato il presidente Nino Cartabellotta - che si attestano intorno a 384mila, con una media mobile a 7 giorni che sfiora quota 55mila casi al giorno. Nella settimana 22-28 giugno tutte le regioni registrano un incremento percentuale dei nuovi casi e rispetto alla settimana precedente in tutte le province in cui si rileva un aumento percentuale dei nuovi casi". In ben 75 province italiane in particolare l'incidenza dei casi supera quota 500 ogni 100mila abitanti. E anche Latina è tra queste.

La provincia pontina in particolare è la dodicesima al livello nazionale per incidenza di contagi e la seconda nel Lazio dopo la città di Roma. Conta infatti ben 782 casi di Covid per 100mila abitanti, Roma invece ne registra 920.

"Sul fronte degli ospedali - afferma il direttore operativo della Fondazione Gimbe, Marco Mosti - continuano ad aumentare i ricoveri sia in area medica (+25,7%) che in terapia intensiva (+15%)'. In particolare, in area critica dal minimo di 183 del 12 giugno i posti letto occupati sono saliti a 237 il 28 giugno; in area medica, invece, dopo aver toccato il minimo di 4.076 l'11 giugno, sono risaliti a quota 6.035 il 28 giugno. Al 28 giugno il tasso nazionale di occupazione da parte di pazienti Covid è del 9,4% in area medica e del 2,6% in area critica (5,4% nel Lazio).