Coronavirus: in un giorno oltre 2mila tamponi drive-in nel Lazio, 123 a Latina

Postazioni drive-in per effettuare i tamponi attive in tutto il Lazio e al lavoro da giorni senza sosta per testare cittadini di rientro dalle vacanze. L'Unità di ciri della Regione Lazio ha monitorato il flusso e conteggiato complessivamente, nella sola giornata di ieri 18 agoso, 2140 test covid nei drive-in del Lazio.

A Latina, nella postazione allestita all'esterno dell'ospedale Santa Maria Goretti ne sono stati effettuati solo il 18 agosto 123, ma il numero di auto in fila ieri era nettamente inferiore rispetto ai giorni passati, quando si sono registrate file di auto lunghe un chilometro.

Per quanto riguarda le altre postazioni, sono stati effettuati 162 tamponi al Forlanini, 182 Casa Bernocchi, 241 al San Giovanni, 185 al Santa Caterina delle Rose, 97 in via degli Eucalipti, 131 al Campus Biomedico di Roma, 188 a Labaro, 247 Santa Maria della Pietà, 25 Istituto Zooprofilattico, 148 a Genzano, 35 ad Anzio, 75 a Viterbo Belcolle, 97 a Rieti, 101 a Palombara Sabina, 60 Colleferro, 43 a Frosinone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono stati invece in totale 31 i positivi ai tamponi rapidi individuati sempre ieri negli scali aeroportuali di Fiumicino e Ciampino dove vengono fermati e testati i viaggiatori di ritorno da zone considerate a rischio come Spagna, Malta e Croazia. La metà dei test è stata eseguita su persone tra i 18 e i 34 anni. Dei 31 positivi circa il 50% risiede nel Lazio, gli altri sono residenti in Toscana, Puglia, Liguria, Abruzzo e in altri Paesi UE.