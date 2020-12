Coronavirus, Casati: "Situazione ancora preoccupante al Goretti. Arrivare alla terza ondata con meno positivi"

Calano, rispetto ai giorni scorsi, i contagi in provincia di Latina ma il direttore generale della Asl Giorgio Casati avverte che occorre ancora prudenza. “In questi ultimi due giorni - ha spiegato il dg dell'azienda sanitaria nel corso di una diretta Facebook con il sindaco Coletta - la curva sta dando segnali di remissione, ma due giorni sono troppo pochi. Dobbiamo aspettare una serie di almeno sei giorni per capire se le restrizioni stiano producendo effetti”.

“Al momento - precisa ancora Casati nel corso della diretta - abbiamo 200 pazienti covid ricoverati, questo significa che tutti i posti letto dedicati sono impegnati abbiamo necessità assoluta di cominciare a vedere un calo sull’ospedale. Per ora quindi la situazione è ancora preoccupante”. Per quanto riguarda i ricoveri covid Casati spiega che ci sono sei pazienti in terapia intensiva, 13 in semi intensiva, 20 in malattie infettive e altri nei reparti di medicina covid. Inoltre anche se diminuisce il numero di persone che hanno necessità del casco, il pronto soccorso dell'ospedale Goretti continua a registrare un numero di accessi importante.

Quali sono dunque le previsioni? “Le misure adottate - puntualizza il direttore generale - continueranno a produrre i loro effetti se i comportamenti saranno corretti, Ma è fondamentale accedere alla prossima fase, la terza ondata prevista per gennaio e febbraio in concomitanza con il picco dell'influenza, con un numero basso di contagi. Se ci arriviamo con 100 positivi al giorno l’unica soluzione sarà quella del lockdown. I tempi del vaccino inoltre - prosegue - ci porteranno a scavallare sicuramente l’estate 2021, quindi il covid lo dovremo gestire ancora per parecchio”.

Casati si sofferma poi sulle criticità cliniche e sanitarie che si produranno nel futuro come conseguenze indiretta del covid: "Le conseguenze di oggi non sono sufficienti a rappresentare quello che dovremmo pagare tra un anno o due, penso alle persone che non sono riuscite a garantirsi le cure per le proprie patologie o a tutti quelli che non sono riusciti a fare screening per i tumori. Non dobbiamo solo guardare le criticità di oggi ma anche quelle che dovremmo sopportare tra qualche anno. Stiamo parlando di un sistema che ha dovuto comprimere i servizi per dedicare tutto al covid, una quantità di energie impressionante: abbiamo avuto nell'ultimo anno mille assunzioni solo dedicate al covid, ma abbiamo un bisogno disperato anche di occuparci di altro".