Coronavirus, drive-in per le scuole: 387 tamponi a studenti e docenti di 13 istituti

Tamponi drive-in per le scuole della provincia di Latina. Nella giornata di ieri le squadre della Asl hanno effettuato uno screening su 387 tra docenti e alunni provenienti da diverse classi di 13 istituti del territorio. Si tratta in particolare di scuole in cui erano stati riscontrati casi di positività al covid e piccoli focolai, come l'istituto Cencelli di Sabudia, poi chiuso dalla sindaca Gervasi, l'istituto comprensivo Giuliano di Latina e il plesso Plinio il Vecchio di Cisterna.

Lo screening ha portato a scoprire altri sette casi di alunni completamente asintomatici che, se non si fossero sottoposti al tampone, sarebbero rientrati a scuola una volta terminata il periodo di quarantena di 14 giorni. La Asl di Latina due volte a settimana, il lunedì e il venerdì, organizza un drive-in dedicato proprio alle scuole all''ex Rossi Sud finalizzato proprio ad analizzare situazioni particolarmente critiche e cluster sviluppati negli istituti scolastici, proprio per scongiurare rischi.

Nei primi tre distretti socio-sanitari della Asl pontina, dal 24 settembre (giorno dell'avvio del nuovo anno scolastico) ad oggi sono stati poco meno di 1700 gli studenti o i docenti contagiati dal covid, una percentuale di circa il 12% rispetto al totale dei casi. L'attenzione sulle scuole resta dunque altissima.