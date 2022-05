Coronavirus, cambia la sede del drive in per i tamponi: dall’ex Sani si sposta all’ex Rossi Sud

Cambia la sede del drive in dove effettuare i tamponi per la rilevazione del coronavirus a Latina. A darne notizia l’Amministrazione in seguito alla comunicazione da parte della Asl pontina.

Da domani, 28 maggio, infatti, le attività del drive-in nel capoluogo verranno trasferite dall’ex Istituto Sani in viale Le Corbusier all’ex stabilimento Rossi Sud in via Monti Lepini, dove vengono effettuate anche le vaccinazioni.

Restano invariati gli orari e i giorni di apertura (dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 13.00) così come i canali di prenotazione.