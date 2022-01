Open day per le donne in gravidanza: disponibili 100 dosi a Latina e a Formia

Come annunciato nei giorni scorsi è in programma il 2 febbraio in tutto il Lazio, e anche nella provincia di Latina, un open day vaccinale riservato alle donne in gravidanza. Oltre alle strutture disponibili nella regione (Asl di Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina. Open day anche presso l’ospedale di Civitavecchia, l’ospedale dei Castelli, l’ospedale Sant’Eugenio a Roma, l’ospedale Grassi di Ostia, a Tivoli presso Palazzo Cianti e presso i centri vaccinali di Bracciano, Cerveteri e Campagnano), l'open day sarà organizzato anche in provincia di Latina.

Due le strutture dedicate: quella della ex Rossi Sud di Latina e la sede di Formia, presso il centro commerciale Itaca. L'accesso è consentito alle donne in gravidanza dalla 12esima settimana. Chi lo desidera potrà presentarsi direttamente dalle 8 alle 20, presentando la tessera sanitaria.

Per la giornata saranno disponibili 100 dosi del vaccino Moderna in ciascuna delle due sedi della provincia pontina.