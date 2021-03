Coronavirus: tricolore a mezz’asta e un minuto di silenzio per ricordare chi non ce l’ha fatta

Anche il Comune di Latina partecipa all’iniziativa lanciata dal presidente dell’Anci Decaro in occasione della prima Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid che si celebra il 18 marzo

Tricolore a mezz’asta e un minuto di silenzio per le vittime del coronavirus anche a Latina.

Nella giornata di oggi il Senato ha approvato la legge che istituisce la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19, che si celebrerà ogni 18 marzo. E anche il Comune di Latina ha raccolto l’invito a partecipare alla ricorrenza rivolto a tutti i Municipi italiani dal presidente dell’Anci Antonio Decaro.

Nella mattinata di domani, alle 11.00, il sindaco Damiano Coletta osserverà un minuto di silenzio al cospetto della bandiera italiana a mezz’asta.

Una data non casuale quella del 18 marzo scelta per l’istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid: in quel giorno, un anno fa, fu registrato il numero più alto di decessi a causa della pandemia: 2.978.

“A un anno da quella giornata – commenta il sindaco di Latina Damiano Coletta – siamo ancora impegnati nella lotta contro questo virus che nel nostro Paese si è portato via più di 100mila persone. Non si tratta solo di numeri, dietro ogni vittima c’è una famiglia, un dramma, vite che cambiano repentinamente. Per questo è giusto ricordarle”.