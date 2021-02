Giornata del personale sanitario: un minuto di silenzio per i colleghi vittime del Covid

Anche gli Ordini delle professioni sanitarie della provincia di Latina ricordano i colleghi che hanno perso la loro battaglia contro il coronavirus, rivolgendo anche un pensiero a quanti, dopo 11 mesi di pandemia, sono ancora in prima linea.

Il 20 febbraio, infatti, ricorre la Giornata Nazionale del personale Sanitario, Sociosanitario, Socioassistenziale e del Volontariato istituita il 13 novembre 2020 con la legge 155, per onorare l'impegno, il lavoro e la professionalità del personale sanitario nel corso della pandemia da coronavirus con il monito alle nuove generazioni a non dimenticare.

Gli Ordini delle professioni sanitarie della provincia pontina in questa occasione vogliono rendere omaggio a tutti i colleghi, vittime del Covid, scomparsi nell'adempimento del proprio dovere, con un minuto di silenzio alle 11 di sabato 20 febbraio. Un gesto simbolico ma importante e doveroso, non solo per dimostrare il rispetto e il ricordo per i colleghi che non ci sono più, ma soprattutto per ricordare come il personale Sanitario, Sociosanitario, Socioassistenziale e i Volontari, in questi lunghi mesi dallo scoppio della pandemia, siano stati, per molti pazienti, l’unico contatto con il mondo esterno.