Coronavirus Latina, meno di 4mila contagi in una settimana in provincia. Calano tutti i dati

Il mese di aprile, seppur con un numero elevato di contagi da coronavirus, si è chiuso con una leggera flessione della curva rispetto a marzo, nonostante l’allentamento delle misure da parte del Governo. Un ulteriore passo in avanti si avrà in queste settimane con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di mascherine (obbligatorie al chiuso solo in alcuni luoghi) e di Green Pass (che di fatto non è più necessario per accedere a servizi ed attività ad eccezione di ospedali e Rsa).

Sarà quindi importante vedere come anche la provincia pontina risponderà a queste nuove misure. Intanto diamo uno sguardo alla situazione nella settimana che ci siamo appena lasciati alle spalle (quella tra il 25 aprile e l’1 maggio). In tutto il territorio provinciale i contagi accertati sono stati 3.981 (la settimana precedente erano stati 5.070), con una media di 568 ogni giorno che è comunque più bassa di quella fatta registrare nell’intero mese di aprile (circa 700 casi ogni 24 ore). Nella sola città capoluogo i nuovi positivi in sette giorni sono stati 1.082.

Rispetto alle settimane precedenti è decisamente sceso il numero dei decessi che sono stati due (di altrettanti pazienti residenti nel capoluogo e a Minturno); pensiamo solo che nel periodo compreso tra il 18 e il 24 aprile le vittime erano state 10. Sedici sono stati invece i nuovi ricoveri effettuati (erano stati 25 nella settimana precedente) e 1.208 le guarigioni che sono state notificate dall’Azienda sanitaria locale.

Per quanto riguarda infine la campagna vaccinale sono state somministrate in totale 1.248 dosi in tutto il territorio provinciale, un dato trainato soprattutto dalle quarte dosi.