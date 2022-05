Coronavirus, curva sempre in calo: -20,8% di casi in una settimana in provincia. Zero decessi

Continua la sua fase discendente la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: questo quanto racconta l’ultimo bollettino settimanale diffuso dalla Asl che prende in considerazione i giorni compresi tra l’11 e il 17 maggio. In questo arco temporale i casi totali accertati tra i residenti del territorio pontino sono stati 2.411, in calo del 20,87% rispetto alla precedente rilevazione (i casi tra il 4 e il 10 maggio erano stati 3.047) e con una medi di 344 ogni giorno.

Come si vede dalla tabella in basso, il bollettino riporta anche tutti gli altri dati e la notizia più buona arriva dai decessi con il dato azzerato nell’ultima settimana, una situazione che non si verificava dalla fine del mese di ottobre. Un leggero aumento dei ricoveri è stato invece registrato con 9 persone che hanno avuto bisogno di ricorrere alle cure ospedaliere, mentre nel report precedente ne erano riportate 5. Le guarigioni notificate dalla Asl, poi, sono state 795.

Discorso a parte per le vaccinazioni che in totale sono state meno di mille (la settimana precedente erano state 1.259): sul totale come sempre pesa il dato delle quarte dosi che sono state 703 (la settimana precedente erano state 848), mentre da notare che le vaccinazioni pediatriche sono state solo 20.

Ora vediamo come sono andate le cose nei singoli comuni. Cominciamo con il dire che solo in quello di Campodimele non sono stati registrati nuovi casi, che sono stati invece 628 a Latina città, con una riduzione 22,37% rispetto alla settimana precedente. E sono in calo i dati che arrivano anche da tutti i grandi centri della provincia: ad Aprilia i casi sono 303 (la settimana scorsa erano stati 401), a Cisterna 159 (la settimana scorsa erano stati 174), a Fondi 103 (la settimana scorsa erano stati 147), a Formia 168 (la settimana scorsa erano stati 186), a Gaeta 54 (la settimana scorsa erano stati 72) e a Minturno 48 (la settimana scorsa erano stati 85); ancora a Sabaudia ne sono stati accertati 84 (la settimana scorsa erano stati 114), a Sezze 152 (la settimana scorsa erano stati 204) e a Terracina 108 (la settimana scorsa erano stati 180).