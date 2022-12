Coronavirus, in provincia incidenza tra le più alte in Italia: oltre 500 casi ogni 100mila abitanti

Si registra anche in provincia di Latina una delle incidenze più alte di tutto il Paese che conta più di 500 casi di coronavirus ogni 100.000 abitanti. E’ questo uno dei dati emersi dall’ultimo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe che prende in considerazione il periodo tra il 2 e l’8 dicembre.

In particolare nei 7 giorni considerati, in tutto il Paese è stata rilevata una sostanziale stabilità dei nuovi casi (221.324 contro 227.420) mentre è in crescita il numero dei decessi che arrivano a 686 contro i 635 della settimana precedente, di cui 15 riferiti a periodi antecedenti. In crescita anche i casi attualmente positivi (523.075 contro 507.169), le persone in isolamento domiciliare (513.525 contro 498.391), i ricoveri con sintomi (9.215 contro 8.458) e le persone nelle terapie intensive (335 contro 320).

"Sul fronte dei nuovi casi settimanali – spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – non si registrano sostanziali variazioni (-2,7%): dai 227mila della settimana precedente si attestano a quota 221mila, con una media mobile a 7 giorni che supera i 31mila casi al giorno". Tredici regioni registrano un incremento dei nuovi casi (dall’1,3% della Sardegna al 25,7% della Puglia) e 8 un calo (dal -3,2% della Provincia autonoma di Trento al -18,7% della Lombardia), mentre in 48 province si rileva un aumento dei nuovi casi (dal +0,1% di Pordenone e Siena al +43,3% di Matera), in 57 una diminuzione (dal -0,4% di Frosinone al -23,9% di Vercelli); stabili Terni e Vicenza.

L’incidenza supera i 500 casi per 100.000 abitanti in 22 province: Rovigo (819), Vicenza (712), Ferrara (665), Massa Carrara (658), Fermo (655), La Spezia (649), Padova (639), Ascoli Piceno (607), Forlì-Cesena (606), Chieti (598), Treviso (580), Teramo (568), Venezia (555), Verona (549), Pescara (548), Mantova (539), Pordenone (534), Livorno (526), Ancona (518), Ravenna (518), Latina (515) e Reggio nell’Emilia (507).

Per quanto riguarda specificatamente la provincia di Latina nell’ultima settimana presa in considerazione dalla Asl pontina(quella tra il 30 novembre e il 6 dicembre) e in attesa del prossimo bollettino, rispetto al periodo precedente è stato registrata una crescita del 17,7% dei casi, con i contagi che in sette giorni hanno sfiorato quota 3mila (qui tutti i dati). Con l'ultimo report giornaliero di oggi, invece, l'Azienda sanitaria locae ha dato notizia di altri 546 contagi in tutta la provincia e del decesso di una donna di Laitna.