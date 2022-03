Coronavirus, a Latina incidenza in aumento: 1.178 casi ogni 100mila abitanti. I dati della Fondazione Gimbe

Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe sull'andamento del Covid rileva nella settimana compresa tra il 16 e il 22 marzo un ulteriore, consistente aumento di casi rispetto alla precedente, 502.733 contro 379.792, pari al +32,4%. Una situazione che si riflette anche sul territorio pontino. Il bollettino settimanale della Asl di Latina, segna infatti, nello stesso arco temporale di riferimento, una crescita di nuovi casi pari al 35,2% (6.628 nuovi positivi contro i precedenti 4.901).

In tutto il Paese inoltre aumentano i casi attualmente positivi, che sono 1.200.607 rispetto a 1.036.124 della rilevazione precedente, pari a +15,9%. E aumentano anche, secondo i dati analizzati dalla Fondazione Gimbe, i ricoveri con sintomi (8.969 rispetto 8.473, +496, pari a +5,9%), mentre appaiono in calo le terapie intensive. 'Per la seconda settimana consecutiva - ha spiegato il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta - sono in netto aumento i nuovi casi settimanali, che salgono intorno a quota 500mila, con un incremento del 32,4% e una media mobile a 7 giorni che passa da circa 54mila casi del 15 marzo a quasi 72mila il 22 marzo". Per quanto riguarda le regioni, l'incremento più rilevante si registra nelle regioni del sud (+42,2%), mentre quello minore riguarda le isole (+17,7%).

Per le province invece, salgono da 17 a 38 quelle che presentano un'incidenza superiore a 1.000 casi per 100.000 abitanti. La prima è Lecce (2.062), seguono Messina, Perugia, Terni, Fermo, Avellino, Crotone, Agrigento, Ascoli Piceno, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Siena, Grosseto, Rieti, Teramo, Lucca, Bari, Ragusa, Benevento, Brindisi, Caltanissetta e anche Latina. La provincia pontina in particolare registra 1.178 nuovi casi di contagio da Covid ogni 100mila abitanti ed è la seconda nel Lazio dopo Rieti, seguita a distanza da Frosinone che ne conta invece 1.172. Solo una settimana fa per Latina l'incidenza su 100mila residenti era di 871 contagi.