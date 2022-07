Il virus rallenta la corsa ma Latina è tra le province peggiori per numero di contagi

Il consueto monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe sulla pandemia rivela questa volta una frenata dei contagi. Nel periodo compreso tra il 13 e il 19 luglio 2022, rispetto alla rilevazione precedente, si delinea una diminuzione di nuovi casi, 631.693 contro 728.549, a fronte però di un aumento dei decessi (823 rispetto ai precedenti 692, pari a +18,9%) e di una crescita del numero di casi attualmente positivi (+7,6%), di ricoveri con sintomi (+12,9%) e ricoveri in terapia intensiva (+10,1).

"Dopo cinque settimane di aumento - dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe- il numero dei nuovi casi settimanali registra una flessione del 13,3% rispetto alla settimana precedente. Nella periodo tra il 13 e il 19 luglio i nuovi casi si attestano oltre quota 631 mila, con una media mobile a 7 giorni che si colloca intorno a 90 mila casi al giorno".

Rispetto alla settimana precedente inoltre in 71 province si rileva una diminuzione dei nuovi casi. L'incidenza supera però i 500 casi per 100.000 abitanti in tutti i territori ma in 62 casi si superano addirittura i mille casi ogni 100mila abitanti. Fra le province con l'incidenza più alta c'è ancora una volta Latina, che conta per la precisione 1.357 positivi per 100mila abitanti, preceduta nella classifica nazionale solo da Chieti, Ascoli Piceno, Messina, Pescara, Enna e Teramo. Solo una settimana fa però l'incidenza era più alta e contava 1.583 casi per 100mila abitanti. La corsa del virus comincia dunque a rallentare anche sul territorio pontino, come dimostrano i dati settimanali analizzati anche dalla Asl che indicano un primo calo dei nuovi casi positivi del 13,92%.