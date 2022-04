Coronavirus Latina: incidenza in calo in provinicia, ma è tra le più alte in Italia

La provincia di Latina è tra le provincie italiane con l’incidenza maggiore e tra le 21 che hanno un valore superiore ai 1.000 casi ogni 100mila abitanti. E’ quanto emerge dall’ultimo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe sulla diffusione del coronavirus in Italia relativo alla settimana tra il 30 marzo e il 5 aprile.

Secondo quanto contenuto nel report settimanale, in tutto il Paese rispetto alla settimana precedente, si registra una lieve diminuzione di nuovi casi (469.479 vs 504.487, pari a -6,9%) e un aumento dei decessi (1.049 vs 953, pari a +10,1%, di cui 104 riferiti a periodi precedenti). Crescono anche i casi attualmente positivi (1.274.388 vs 1.266.878, +7.510, pari a +0,6%), le persone in isolamento domiciliare (1.263.671 vs 1.256.651, +7.020, pari a +0,6%) e i ricoveri con sintomi (10.246 vs 9.740, +506, pari a +5,2%), mentre diminuiscono i pazienti in terapia intensiva (471 vs 487, -16, pari a -3,3%).

“Dopo la stabilizzazione della scorsa settimana- dichiara il presidente della Fondazione Gimbe , Nino Cartabellotta - i nuovi casi settimanali si attestano a quota 469mila, con una riduzione del 6,9% e una media mobile a 7 giorni che scende intorno ai 68mila casi. Rimane tuttavia molto difficile fare previsioni, sia per l'eterogeneità delle situazioni regionali, sia perché in alcune grandi regioni del nord iniziano ad intravedersi segnali di risalita”.

Rispetto alla settimana precedente, in 38 province i nuovi casi registrano un incremento percentuale, in 69 una diminuzione, tra cui anche quella pontina dove il calo del numero dei nuovo casi è stato del 9%, secondo i dati che sono stati resi noti dalla Asl pontina con il consueto report settimanale. Scendono da 34 a 21 le province con incidenza superiore a 1.000 casi per 100.000 abitanti tra cui quella di Latina dove è di 1.031 ogni 100mila abitanti (una settimana fa era di 1.133 casi ogni 100mila abitanti). Le altre 20 province sono: Avellino (1.374), Lecce (1.342), Messina (1.256), Teramo (1.250), Bari (1.200), Ascoli Piceno (1.174), Potenza (1.166), Brindisi (1.145), Benevento (1.130), Perugia (1.115), Reggio di Calabria (1.104), Chieti (1.084), Vibo Valentia (1.083), Fermo (1.080), Padova (1.069), Frosinone (1.057), Ancona (1.048), Crotone (1.040), Rieti (1.031) e Taranto (1.018).