Coronavirus, Fondazione Gimbe: la curva punta verso l'alto. A Latina 871 casi su 100mila abitanti

Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 9-15 marzo 2022, rispetto alla precedente, un aumento sul piano nazionale di nuovi casi (379.792 registrati contro 279.555 della settimana precedente, pari a +35,9%) e una diminuzione dei decessi (976 contro 1.201, pari a -18,7%, di cui 79 riferiti a periodi precedenti). In aumento anche i casi attualmente positivi (1.036.124 rispetto a 1.011.521, +24.603, pari a +2,4%) e le persone in isolamento domiciliare, mentre sono in calo i ricoveri con sintomi (8.473 contro 8.776, -303, pari a -3,5%) e le terapie intensive. Il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, dichiara che 'dopo cinque settimane di calo e l'arresto della discesa la scorsa settimana, si inverte nettamente la curva dei nuovi casi settimanali.

Salgono così da 48 a 66 le province che registrano un'incidenza superiore a 500 casi per 100.000 abitanti. Latina purtroppo non fa eccezione. Dopo le 17 province in cui l'incidenza è addirittura superiore a mille casi ogni 100mila abitanti, Latina si colloca come 23esima, con 871 contagi su 100mila residenti. Nel Lazio prima del territorio pontino ci sono però Rieti con 938 e Frosinone con 904.

Nei giorni scorsi un dato relativo all'incidenza regionale è stato fornito poi dall'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, secondo il quale rispetto alla scorsa settimana si registra un aumento del 50% contando 780 contagi ogni 100mila abitanti. Un dato, ha spiegato, dovuto anche alla maggiore circolazione della variante Omicron 2, che rappresenta praticamente la metà dei nuovi positivi.