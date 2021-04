Coronavirus, in provincia di Latina il 9,5% dei casi del Lazio. I contagiati hanno in media 45 anni

Il 9,5% dei casi di coronavirus registrati da inizio pandemia nel Lazio sono concentrati nella provincia di Latina, mentre in tutta la regione l’eta mediana dei contagiati è di 45 anni. Sono questi alcuni dei dati che emergono dal monitoraggio Dep - Seresmni dell’Unità di Crisi della Regione Lazio che ad oltre un anno dall’inizio dell’emergenza Covid ha analizzato l’incidenza e la distribuzione dei casi su tutto il territorio.

Come emerge dal monitoraggio i contagi totali sono equamente ripartiti tra maschi (48,7%) e femmine (51,4%) e sono così distribuiti a livello regionale: il 17,7% nella Asl Roma 1, il 21% nella Asl Roma 2, l'10,2% nella Asl Roma 3, il 5% nella Asl Roma 4, il 9,3% nella Asl Roma 5, il 10,6% nella Asl Roma 6, il 9% nella Asl di Frosinone, il 9,5% nella Asl di Latina, il 2,9% nella Asl di Rieti e il 4,7% nella Asl di Viterbo.

Inoltre, il 77,3% dei casi positivi è stato individuato da attività di screening mentre il 22,7% da test per sospetto diagnostico ed il 93,6% degli attuali positivi è in isolamento domiciliare, mentre il 5,6% è in ricovero ospedaliero e lo 0,7% è ricoverato in terapia intensiva. Completano il quadro totale, poi il 79,9% di guariti e il 2,3% di decessi.