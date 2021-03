Vaccini, record di somministrazioni nel Lazio: in un giorno sono 15mila

"Oggi il record con circa 15mila vaccini somministrati in un giorno. Superati i 20mila operatori delle scuole e i 16mila operatori delle forze dell'ordine vaccinati". Lo annuncia l'assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato nel bollettino al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù. "Entro stasera - ha aggiunto - sarà superato il traguardo delle 438mila vaccinazioni somministrate nella regione. Sono partiti anche i medici di medicina generale con le vaccinazioni, ci vorranno almeno due settimane per andare a pieno regime. Su Salutelazio.it il contatore giornaliero delle vaccinazioni".

D'Amato ha aggiunto che per le vaccinazioni agli 'over 80' è stata "superata la quota delle 120 mila vaccinazioni. Siamo la Regione che ha vaccinato più, è prioritario mettere in sicurezza anziani". L'assessore ha ricordato che questa mattina "sono partite le vaccinazioni per gli oltre 3mila pazienti onco-ematologici dell'Ifo-Regina Elena e sono state emanate le disposizioni per tutte le altre strutture". Nelle isole pontine "sono arrivati questa mattina a Ponza i vaccini per gli over 80 e giovedì 4 marzo invece si svolgeranno le vaccinazioni sull'isola di Ventotene. Si ringrazia la Guardia di finanza per la collaborazione e gli operatori della Asl di Latina", conclude D'Amato.