Coronavirus Lazio, D’Amato: “La corsa è lunga. Le restrizioni di ora fino a primavera”

“Occorre mantenere il rigore per continuare ad abbassare la curva”: questo il monito ripetuto quotidianamente dall’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. Un appello che si fa ancora più forte anche in vista delle festività natalizie e nonostante la curva del contagio da coronavirus sia in fase discendente nel Lazio. I casi da giorni sono sotto la soglia dei 2mila, ma la “corsa è ancora lunga” come ha spiegato lo stesso D’Amato in un intervista al quotidiano Il Messaggero.

Ed è lo stesso assessore regionale, rispondendo ad una domanda su quanto potrebbero durare le restrizioni come il coprifuoco alle 22 e la chiusura di bar e rintronarti alle 18, a spiegare che le misure di oggi potrebbero durare fino a primavera. "Naturalmente ci saranno interventi per le attività che rimarranno chiuse, come per le palestre, per il mondo della cultura, per il commercio ambulante dei mercati - ha detto -. Una cosa deve essere chiara: le misure adottate sono e saranno sempre proporzionate alla situazione dell'epidemia. Nel Lazio siamo stati prudenti e Roma oggi è tra le capitali europee che, pur con molte difficoltà, han sofferto di meno. Ora bisogna proseguire".

"Bisognerà correre ancora 3 mesi almeno” ha aggiunto D’Amato. Questo perché “il virus circola, l'Rt non è sotto controllo e per la campagna di vaccinazione ci vorrà tempo".

Per quanto riguarda la riapertura delle scuole dal 7 gennaio, l'assessore ha chiarito: "In classe bisogna portare la mascherina, sempre, anche al banco, basta demagogie. Lo abbiamo detto all'ufficio scolastico regionale che dipende dal Ministero".