Vaccini agli over 80: nel primo giorni di prenotazioni il sito in tilt

Nel primo giorno previsto per la prenotazione dei vaccini agli over 80 del Lazio il sito prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/ è già andato in tilt e la procedura di prenotazione è slittata di diverse ore. Il portale, che era stato lanciato e presentato nei giorni scorsi, doveva entrare in funzione alla mezzanotte del 1 febbraio per consentire agli utenti over 80 di prenotare la prima dose del vaccino direttamente online.

Ma gli utenti che hanno provato ad accedere al sito e a seguire tutte le istruzioni e la procedura, lo hanno trovato bloccato e sembra che non fosse neanche accessibile il sito di assistenza messo a disposizione dalla Regione Lazio, lo 06.164161841. Dopo numerose segnalazioni del servizio, solo dopo le 9 di questa mattina è comparsa la comunicazione dell'assessorato alla Sanità del lazio: "Il sistema sarà attivo da lunedì 1 febbraio ore 12".

Questa fase della campagna di vaccinazione è rivolta ai cittadini del Lazio ultra 80enni, compresi coloro che compiranno gli anni nel 2021. Sono 85 i punti vaccinali allestiti nel Lazio e suddivisi fra tutte le Asl in modo proporzionale alla popolazione e secondo logiche di prossimità.