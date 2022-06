A maggio il coronavirus rallenta la sua corsa: contagi in calo del 54% e decessi dimezzati

Contagi più che dimezzati a maggio, come anche i decessi: questi alcuni dei dati che compongono il quadro della situazione sull’andamento della diffusione del coronavirus nella provincia di Latina nel mese che ci siamo appena lasciati alle spalle. Un mese che ha rappresentato un ulteriore banco di prova anche per il territorio pontino, come per il resto del Paese, dal momento che dal 1° maggio sono state allentate ulteriormente le maglie con le nuove disposizioni sia riguardo le mascherine (non più obbligatorie nei luoghi al chiuso, salvo alcune eccezioni) che per il Green Pass, super o base.

E come detto la provincia di Latina ha fatto registrare numeri decisamente più bassi: i contagi accertati nel corso dell’intero mese sono stati 9.627, con un calo del 54,5% rispetto ai 21.181 casi di aprile. Parallelamente alla discesa della curva a maggio c’è da registrare anche un calo del numero dei decessi che sono stati 8 a fronte dei 20 di aprile. E lo stesso discorso si può fare anche per i ricoveri che hanno conosciuto una importante riduzione: sono 35 le persone che, risultate positive, hanno necessitato di un ricovero in ospedale a fronte delle 56 di aprile.

Anche nel Lazio abbiamo assistituto ad un rallentamento della corsa dei contagi che sono in discesa di circa il 52% rispetto ad aprile; sono diminuiti anche i decesssi che sono stati 223 ed è dimezzato anche il numero delle persone ricoverate negli ospedali.

Volendo poi fare un confronto con il mese di maggio di un anno fa, nella provincia di Latina i contagi erano stati decisamente più bassi, poco più di 2mila, ma vale la pena ricordare che le misure erano decisamente più stringenti e si era nel pieno della campagna vaccinale. I decessi invece erano stati molto più alti, 25 in totale in tutta la provincia.