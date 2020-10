Coronaviurs, Casati: "Invito tutti a scaricare Immuni. Pronte le mappe di geolocalizzazione dei positivi"

"La curva va assolutamente modificata. Invito tutti a scaricare la app Immuni". Il direttore generale della Asl di Latina Giorgio Casati lo dice senza mezzi termini nel corso della conferenza stampa convocata questa mattina, 23 ottobre, in prefettura. Il virus continua a correre e allo stato attuale, con il grande numero di positivi che si registra ogni giorno, l'attività di tracciamento è materialmente impossibile da realizzare per tutti e la app Immuni può offrire un supporto importante in questa direzione.

Il direttore della Asl annuncia inoltre che nei tre comuni che registrano da settimane la situazione più grave legata ai contagi (Aprilia, Latina e Cisterna) sono pronte mappe di geolocalizzazione che offriranno la possibilità, in base all'indirizzo dei positivi, di rappresentare su una mappa come sono distribuiti geograficamente i contagi e quindi di individuare la maggiore concentrazione di positivi. "Non è la prima volta - spiega - che usiamo questo strumento. Lo abbiamo usato ad esempio durante la zona rossa di Fondi: c'erano vie intere in cui si concentravano i positivi e questo ci faceva ritenere che quelle fossero le zone su cui esercitare maggiori controlli. E' arrivato il momento di analizzare questa distribuzione geografica dei nostri pazienti o dei positivi attivi su tutta la provincia ma con un fucus particolare sui tre comuni più interessati. A questo si aggiunge una geolocalizzazione per classi di età perché questo ci aiuta a capire quali possono essere le situazioni su cui concentrare l'attenzione ed effettuare controlli".