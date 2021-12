Primo fine settimana con le mascherine anche all’aperto: dove è in vigore l’obbligo in provincia

E’ questo il primo fine settimana con l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto in alcuni comuni della provincia pontina. Un provvedimento che diversi sindaci del territorio, anche dopo una serie di confronti che ci sono stati in Prefettura nel corso delle riunioni del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno deciso di adottare per contenere la diffusione del coronavirus in un periodo particolarmente delicato come quello delle festività natalizie.

Anche i numeri degli ultimi giorni, infatti, impongono che l'attenzione sia sempre alta. Questa settimana, infatti, la curva dei contagi ha conosciuto un importante balzo in avanti con i picchi registrati oggi, di 327 nuovi casi, e quello di due giorni fa con 375 casi.

Nei comuni della provincia sono già iniziati mercatini ed eventi per il Natale ed il rischio di offrire il fianco ai contagi è troppo grande. Nei luoghi di aggregazione o nei centri dello shopping in queste settimane, e ancora di più con l'avvicinarsi delle feste, aumenta l’afflusso di persone rendendo più difficile il mantenimento del distanziamento. Per questo molti sindaci della provincia hanno deciso di firmare apposite ordinanze che ripristinano l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto. Diverse le scelte che sono state prese dai primi cittadini in merito all’estensione territoriale dell’obbligo; in pochi, infatti, hanno optato per disporre l’obbligo sull’intero territorio comunale, molti hanno deciso di farlo valere solo nelle aree “più a rischio”.

Oltre ad Aprilia dove si deve portare la mascherina all’aperto ormai da oltre un mese dopo il provvedimento firmato dal primo cittadino Antonio Terra il 15 novembre scorso in seguito all’aumento dei contagi in città, in settimana hanno emanato apposite ordinanze anche i sindaci di Gaeta, Sezze, Latina, Terracina, Fondi, Cisterna, Pontinia e Formia (per i particolari clicca sui singoli comuni).

A questi si sono sono aggiunte nel corso dei giorni le ordinanze che sono state firmate anche in altri Comuni del Territorio. E così, l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto è valido questo fine settimana anche nei territori di Minturno, Priverno, Itri, Maenza e dal 20 dicembre a Castelforte. A Minturno i dispositivi di protezione individuale dovranno essere indossati da tutti, operatori ed avventori, nel corso dell’evento “Scauri on Ice” e della manifestazione “Il Villaggio di Natale sul Lungomare” che si svolge dal 17 dicembre al 9 gennaio dalle 16 alle 20 e solo nei giorni 24 e 31 dicembre dalle 10 alle 18 nelle seguenti vie e piazze di Scauri: lungomare Nazario Sauro (tratto compreso tra via I. Balbo via G. Capolino), Arena Mallozzi, Villa Comunale e piazza Caio Mario.

A Priverno, invece, l’ordinanza è valida dal 16 dicembre al 9 gennaio nelle seguenti zone: via Consolare, piazza Giovanni XXIII, piazzale XX Settembre, piazzale Metabo, piazza Martiri D’Ungheria, Parco Europa, via Giacomo Matteotti, via Cesare Battisti, Borgo di Fossanova, Complesso del Parco di San Martino. L’obbligo vale anche in tutti i luoghi prossimi a palestre e dove si svolgono attività sportive - ad eccezione degli atleti -, scuole, uffici postali, giardini pubblici, mercato, negozi, bar e altre attività nelle cui pertinenze esterne può prodursi assembramento - l’obbligo non vale per i clienti che consumano al tavolo o al bancone dei pubblici esercizi -.

Ad Itri, invece, l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto è valido da oggi e fino al 9 gennaio sul tutto il territorio comunale. A Maenza l’ordinanza è valida per tutte le ore del giorno dal 16 dicembre al 9 gennaio “nel perimetro urbano in ogni circostanza e ne perimetro extraurbano in tutte quelle circostanze in cui non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale". Infine a Castelforte l’obbligo entra in vigore da lunedì 20 dicembre e sarà valido fino al 6 gennaio nelle seguenti zone: Villa Comunale, Piazza Medaglia d’Oro, Piazza XII Maggio, Piazza Vittorio Emanuele, Piazza Municipio, Piazza Pio XII, Piazza Suio Forma, Piazza San Nicola, Piazza Tommaso da Suio, Piazza Orto Carrino e Piazza Borsellino e Falcone.