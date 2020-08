Coronavirus, tre nuovi casi in provincia. Aumentano i guariti, sono 524

Sono complessivamente 605 i casi di coronavirus registrati in provincia di Latina dall’inizio della pandemia mentre aumentano i guariti che sono 524, 37 i decessi. Nelle ultime 24 ore il quotidiano bollettino diramato dalla Asl ha segnalato tre nuovi pazienti positivi al Convid: i casi sono a Latina, Castelforte e Sabaudia. Soltanto due dei pazienti sono stati ricoverati mentre il terzo è curato presso il proprio domicilio.

Attualmente i positivi sul territorio pontino sono 44, 18 in cura presso il proprio domicilio, gli altri 26 sono invece ricoverati presso strutture ospedaliere. Nel reparto di terapia intensiva del Santa Maria Goretti non c’è alcun paziente ricoverato.

Latina, due nuovi contagi: il Comune chiude tre locali

Il Comune di Latina ha chiuso tre locali - il bar 111, la discoteca L'Ombelico e la pizzerie SAcacco Matto - dopo la scoperta di due persone positive al Covid. Tamponi a tutti i dipendenti. (leggi la notizia)

Migranti a Latina: positivi 12 dei 55 arrivati

Nel conteggio totale non rientrano i 12 migranti - di cui 11 minori - arrivati lo scorso martedì 28 luglio a Latina dopo essere sbarcati a Lampedusa, temporaneamente ospitati nella sede dell’ex Rossi Sud, e risultati positivi al coronavirus. Proprio nelle strutture sulla Monti Lepini sono stati sottoposti a tampone poche ore dopo essere giunti nel capoluogo pontino, con gli esiti che sono stati ufficializzati nella giornata di ieri. E proprio quella di ieri è stata una giornata convulsa a Latina: solo al termine di ore di riunioni istituzionali è arrivata la soluzione di cui sono stati illustrati i particolari in serata nel corso di una conferenza stampa in Prefettura. I 12 risultati positivi, solo uno è stato ricoverato, sono stati separati dal resto del gruppo; per gli 11 non ricoverati, e asintomatici, è previsto il trasferimento in una delle strutture covid della provincia di Roma. Gli altri 43, dopo aver passato un’altra notte, quella appena trascorsa, alla ex Rossi Sud, in giornata sono stati trasferiti a Cori (qui gli aggironamenti).

Coronavirus Sabaudia: positivo un bagnino

Un nuovo caso è stato segnalato a Sabaudia, si tratta di un bagnino in servizio presso il chiosco "Il Gabbiano" che si trova nella zona della Bufalara. Da quanto si apprende da alcuni giorni non andava a lavoro, dopo aver accusato alcuni sintomi si era infatti sottoposto agli accertamenti. Al momento, come fanno sapere dall'Unità di Crisi della Regione Lazio, la struttura è stata chiusa temporaneamente; in corso l'indagine epidemiologica (qui la notizia).

Coronavirus Lazio: 18 nuovi casi

Altri 18 nuovi casi, come ieri, sono stati registrati nelle scorse 24 ore nel Lazio; zero i decessi. Dei nuovi contagi, fanno sapere dall’Assessorato alla Sanità della Regione, 4 provengono da altre regioni e 5 sono casi di importazione: un caso del Bangladesh, uno da Albania, uno da Moldavia, uno da Pakistan e uno da Polonia. Sono tre i casi nelle ultime 24h individuati in fase di pre-ospedalizzazione.